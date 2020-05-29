«Заражение до 40% легких»: мама возлюбленного Бузовой вылечилась от COVID-19

Давид Манукян, больше известный как блогер DAVA, был популярен еще до встречи с Ольгой Бузовой. Однако роман с одной из самых ярких представительниц шоу-бизнеса подогрел к нему интерес. Поклонники следят как за отношениями звездной пары, так и за их семьями.

Совсем недавно общественность была шокирована откровением Давида по поводу болезни его мамы. Блогер написал в своем Instagram о том, что долго не хотел никому говорить, но сейчас его родительница уже полностью оправилась от COVID-19, чему он безмерно рад.

«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом. Это был длительный и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим. Заражение дошло до 40% легких, но мы побороли эту болезнь. Сейчас мамочка поправилась, две недели после этого была в карантине и сегодня ее официально "выпустили на свободу". Берегите себя и близких, родные», – трепетно пишет возлюбленный Бузовой.

К посту прикреплена фотография, на которой Манукян нежно обнимает маму за плечи и улыбается в камеру. В руках женщина держит большой букет ярких роз.

Пользователи социальной сети пожелали маме DAVA крепкого здоровья, но выразили беспокойство состоянием Давида. Фанаты напуганы, как бы их любимец не заразился COVID-19.