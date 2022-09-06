Заработки под угрозой: правду о будущем Петросяна предали огласке

Евгений Петросян впервые вышел на профессиональную сцену в 17 лет, но до сих пор считается одним из самых обсуждаемых артистов в стране. При этом, как оказалось, последние годы он все чаще сталкивается с отсутствием интереса у публики. Например, не так давно на сольное выступление в Адлере ему удалось продать всего лишь четверть билетов, хотя самая высокая цена была три тысячи рублей.

Как рассказал концертный промоутер Сергей Лавров, Петросян мог потерять любовь своих фанатов из-за появления других комиков: когда лишь он был на сцене, то у зрителей не было выбора. Теперь же они могут сами решать, какой юмор им нравится больше.

«Появились стендаперы, выходцы из КВН, Comedy Club — люди идут на них», — рассказывает эксперт в беседе с порталом Prozvezd.info.

Посещают сегодня концерты артиста лишь его преданные фанатки. Якобы бабушки покупают билеты из чувства ностальгии, но и их не так много даже в больших городах, что сказывается на заполняемости залов и заработках.