Заработки главного колдуна СССР предали огласке: суммы астрономические

С 80-х годов Амаяк Акопян стал постоянным участником телепередач. Он общался со зрителями в утреннем шоу «Будильник», разбирал письма в «Утренней почте» и показывал фокусы в «Спокойной ночи, малыши!». А еще Акопян снимался в фильмах и устраивал собственные моноспектакли. Такая насыщенная деятельность привела к тому, что его стали называть главным колдуном СССР.

Как выяснилось, своими баснословными гонорарами он также был обязан возросшей популярности. Еще в Советском Союзе Акопяну могли достать любой дефицитный продукт или предмет. Он гастролировал по всему миру, однако большую часть заработков приходилось отдавать власти в родной стране. Но даже на остававшийся ему процент Амаяк жил безбедно. По советским меркам он был действительно состоятельным человеком и имел два автомобиля, дачу и квартиру. Выручал и дополнительный источник дохода: в те времена, когда средняя зарплата составляла 150 рублей, Акопян получал почти 9 тысяч за перепродажу аппаратуры из Японии. Подчас ему даже было некуда тратить такие астрономические суммы.

А иногда благодарные поклонники одаривали его экстравагантным способом. После выступления в ОАЭ по приказу шейха Амаяку презентовали живую женщину. Она в белой парандже послушно стояла у самолета, на котором должен был улетать фокусник.