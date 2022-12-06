Заработала сама: не поверите, как сегодня выглядит богатейшая девочка Америки

Американка Айра Браун стала воплощением маленькой Барби в двухлетнем возрасте. За кукольную внешность девочку называли «живой ангел», и благодаря уникальным данным она буквально ворвалась в модельный бизнес.

Уже в три года Айра завоевала бешеную популярность в Штатах и за их пределами. Белокурые локоны, распахнутые голубые глаза, очаровательная улыбка, круглое личико и удачно подобранные образы сделали малышку одной из самых богатых моделей в мире.

Но во всей этой бочке меда нашлось место и для ложки дегтя. Родителей Айры жестко критиковали за эксплуатацию детского труда и нанесение вреда ее здоровью. Уже с малых лет девочке приходилось посещать солярий перед фотосессиями, а ее русые волосы красили в пепельный блонд.

Эти жертвы принесли свои плоды в виде баснословных гонораров. Двухлетняя Браун стала мультимиллионером, а западные СМИ даже не решались прикинуть размер ее сумасшедших доходов. С возрастом внешность Айры стала довольно обычной. Она до сих пор остается моделью, однако от былого успеха нет и следа. Но, учитывая то состояние, которое она сколотила в два года, Айра может навсегда забыть о работе.