Заработала на чужом горе: правда о связи Джоли и Питта вскрылась спустя 18 лет

В войне за любимого мужчину все средства хороши — так посчитала в свое время Анджелина Джоли. Актриса пошла на подлость, чтобы вынудить Брэда Питта развестись с Дженнифер Энистон.

Правда о поступке знаменитости вскрылась лишь теперь, когда основатель журнала Rolling Stones заговорил о случившемся в мемуарах. Оказалось, что фотографии, которые в свое время послужили доказательством романтической связи двух коллег по фильму «Мистер и миссис Смит», были сделаны с подачи Джоли и в тайне от Питта.

Актриса попросту слила информацию папарацци, сообщив им координаты того места, где они смогут незаметно сделать провокационные снимки. Джоли знала, какой эффект кадры произведут на жену ее возлюбленного, и не ошиблась.

Впрочем, на чужом горе звезда заработала себе одни неприятности. Построить счастливую семью с Брэдом не вышло: в 2016 году супруги со скандалом расстались.