Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алисы в Стране чудес»

Фильм обсуждают в рилсах и форсят на мемы.

При скромных рейтингах новая «Алиса в Стране чудес» демонстрирует впечатляющие кассовые результаты. Фильм собрал свыше миллиарда рублей, почти догнав по сборам в российском прокате голливудскую версию Тима Бёртона 2010 года.

При этом официальный бюджет картины держится в строжайшей тайне. Проанализируем, на что были направлены траты и как создатели смогли окупить масштабный проект.

Производство и локации: натурные съемки вместо компьютерной графики

Один из ключевых финансовых ориентиров — отказ от дорогостоящей и рискованной для российского кино фотореалистичной графики. Вместо создания цифровой Страны чудес продюсеры сделали ставку на натурные съемки.

Работа велась в Абхазии и окрестностях Сочи, чьи живописные пейзажи стали основой визуального ряда. Аренда и логистика в этих регионах требуют серьезных вложений, но обходятся дешевле, чем многомесячная работа студии VFX над каждым кадром.

Строительство масштабных декораций для сцен вроде застывшей лавины также стало значимой статьей расходов, но более предсказуемой и контролируемой, чем разработка сложной компьютерной модели.

Звездный ансамбль

Анна Пересильд: главная роль досталась одной из самых медийных актрис страны, чья популярность достигла пика (входит в топ-3 популярных). Ее гонорар, несомненно, был одним из самых высоких в проекте.

Милош Бикович и Паулина Андреева: привлечение этих звезд было рассчитано на их устойчивую популярность у женской аудитории, что напрямую влияет на кассу.

Ансамбль звезд: гонорары таких востребованных артистов, как Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и Андрей Федорцов, также составили существенную часть бюджета.

Костюмы и визуальный стиль

Визуальная составляющая — еще одна крупная статья расходов. Художник-постановщик Татьяна Мамедова сознательно ушла от подражания Бёртону, создав собственную эстетику.

Платья от-кутюр: костюмы для Красной Королевы (Ирина Горбачева) и Герцогини (Паулина Андреева) — это сложные, уникальные работы, стоимость которых могла достигать сотен тысяч рублей за единицу.

Массовка и аксессуары: даже странные пиджаки «антиподов» и пуховик-гусеница Сергея Бурунова — это не случайный реквизит, а результат работы целого костюмерного цеха, что в сумме дает солидные траты. Впрочем, после выхода фильма обсуждали, что платье Алисы нашли на WB, однако Тина Канделаки пообещала засудить продавцов и лот пропал.

Несмотря на отсутствие точных цифр бюджета, ясно, что он был значительным и составлял сотни миллионов. Однако кассовый успех стал результатом продуманной стратегии:

