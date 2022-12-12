Зарабатывал как мог: за «Клубничку» на Демьяненко обозлилась вся страна

Александр Демьяненко за годы карьеры стал одним из самых популярных актеров в СССР. Его знал практически каждый житель страны, а новые поколения зрителей с восторгом смотрели его фильмы. Однако в 90-х артист, как и многие его коллеги, столкнулся с отсутствием работы и был вынужден соглашаться на любые проекты.

Так, одной из последних ролей для Демьяненко стало участие в сериале «Клубничка». Проект позиционировался как первый в стране ситком, а сюжет его строился вокруг семьи Кошкиных, которая решает открыть собственное кафе. Кроме Демьяненко в шоу можно увидеть и других прославленных артистов — Галину Польских, Наталью Крачковскую и, например, Алексея Гуськова.

Зрители, а также коллеги актера не остались в восторге от его роли. Одни осудили Демьяненко за плохой сериал, а другие решили, что он просто захотел заработать. В итоге артист столкнулся со множеством нападок в свой адрес.

«Сериал казался очень примитивным и пошлым», «Не могу этот сериал назвать замечательным, отличным», — делятся мнением зрители.

Подобное отношение шокировало артиста. Он не ожидал такой негативной реакции от зрителей, из-за чего у него начались проблемы со здоровьем, с которыми он не смог справиться. Александр Демьяненко ушел из жизни летом 1999 года после двух перенесенных инфарктов.