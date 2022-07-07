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Зарабатывает на женщинах: правда о доходах мужа Собчак вышла наружу

7 июля 2022 11:55
Зарабатывает на женщинах: правда о доходах мужа Собчак вышла наружу

Режиссер предпочел ничего не скрывать от фанатов.

Константин Богомолов рассказал о доходах театра на Малой Бронной. Как оказалось, постановки знаменитости популярны преимущественно у женщин.

На специальной пресс-конференции, посвященной работе знаменитой сцены, супруг Ксении Собчак раскрыл все карты о доходах организации. По его словам, за июнь этого года театр заработал 36 млн рублей. На эти деньги худрук не только содержал всю труппу и административный персонал, но и готовил новые постановки. Дело в том, что политика Богомолова заключается в том, чтобы «не нагружать государство» и самостоятельно готовить собственные спектакли.

По данным портала Teleprogramma.pro, режиссер раскрыл и портрет посетителя театра. Как оказалось, больше всего его спектакли интересуют московских женщин в возрасте 41 года с достатком выше среднего. Именно они чаще всего появляются в зале и приходят примерно на 7 постановок ежегодно.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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