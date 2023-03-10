Зарабатывает 30 млн долларов в год: ахнете, увидев самого богатого ребенка-блогера в мире

Каждый второй родитель не хотел бы, чтобы его ребенок стал блогером. В то же время 40% опрошенных «Лабораторией Касперского» семей допускают такую возможность, когда чадо повзрослеет или если это занятие будет приносить доход.

Не исключено, что на такую логику влияют истории детей, которые к 11 годам стали звездами Интернета и зарабатывают десятки миллионов долларов в год. Один из них — 11-летний Райан Каджи. Мальчик из Техаса как-то спросил у мамы, школьной учительницы химии, почему он не в YouTube, когда все остальные дети там. Родительница уволилась с работы и занялась каналом своего ребенка.

Сегодня у его видео (как правило, это распаковка игрушек и истории из жизни в формате личного блога) более 53 миллиардов просмотров. Один из его роликов посмотрели более двух миллиардов раз, что сделало его самым просматриваемым в мире.

В 2018 году звезда соцсетей объявил о запуске своей линии игрушек, в 2020-м — о компьютерной игре со своим участием. В 2019-м году мальчик заработал 29,5 млн долларов. На его канал — «Мир Райана» — подписаны 34 миллиона человек. Внушительное количество подписчиков обеспечило Райану строку в «Книге рекордов Гиннесса».