Зара показала себя в экстремальном декольте и с необычной прической: народ ее не узнал (фото)

Зара удивила подписчиков сменой образа. Певица опубликовала фото с отдыха, где она сидит за столом в черном декольтированном платье. Линию выреза подчеркивали тонкие полоски сверкающей ткани. Свой наряд артистка дополнила ярким макияжем, массивным браслетом и серьгами.

Подписчики не сразу признали в роковой красотке исполнительницу хитов «Там, где ты» и «Я возвращаюсь». «Я вас не узнала. Потрясающая красота», — призналась одна из поклонниц. Другие были более снисходительны к новому имиджу певицы. «Вы как всегда красота неземная!», «Черный лебедь», — писали в комментариях.

Подписчики обратили внимание на неуместную, по их мнению, прическу эстрадной дивы. «Какая-то [вы] другая, когда волосы гладко зачесаны. Думаю, что длинные кудрявые волосы вам лучше идут», — высказались фанаты.

Как ни странно, некоторые нашли образ Зары слишком сдержанным и строгим.