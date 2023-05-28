Запустила руку в королевскую казну: на что принцесса Диана спускала деньги мужа

Диана Спенсер не была счастлива в браке с принцем Чарльзом, что не обошлось без последствий. Как и любая женщина, королева людских сердец хотела любить и быть любимой — ради этого она могла пойти на любые безумства.

Зная, что муж крутит роман с Камиллой Паркер-Боулз, леди Ди решила не хранить ему верность. Около пяти лет она состояла в отношениях с Джеймсом Хьюиттом, из-за которого даже запустила руку в королевскую казну.

Принцесса щедро одаривала любовника, спуская деньги на его капризы. Например, один из бывших королевских телохранителей Кен Уорф поведал о том, что однажды Диана передала избраннику чемоданчик, в котором было ни много ни мало 16 тысяч фунтов стерлингов.

Эта сумма была нужна, чтобы Хьюитт купил себе спортивное авто, о котором давно мечтал. Желая порадовать Джеймса, принцесса Уэльская не побоялась того, что если бы эта информация дошла до прессы, то журналисты подали бы ее как попытку монаршей особы купить молчание своего любовника.