Запущенный старик: при виде 48-летнего Андрея Губина вам станет не по себе (фото)

Состояние Андрея Губина уже давно тревожит общественность. Автор хитов про Лизу и мальчика-бродягу исчез со сцены и живет как затворник. Но иногда Губина можно увидеть на ток-шоу.

Не так давно кумир 90-х появился на шоу «Суперстар!» и снова шокировал публику своим внешним видом. Он старался держаться и не показывал своего состояния, но все и так поняли, что с Андреем происходит неладное. Из обаятельного сладкоголосого юноши он превратился в морщинистого запущенного старика с всклокоченной шевелюрой, а ведь ему всего 48 лет. Даже преданные фанаты не узнали своего любимца, на песнях которого выросли.

Губин пришел на шоу, чтобы поддержать коллегу Александра Айвазова. Андрей был на передаче несколько часов и выглядел очень уставшим. Судя по некоторой информации, певец страдает от проблем с сердцем. Раньше он жаловался на нескончаемые боли в лице. По слухам, недуг Губина неизлечим, и ему приходится регулярно принимать препараты. Возвращаться на сцену Андрей не собирается из-за состояния здоровья.