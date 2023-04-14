Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Запущенный старик: при виде 48-летнего Андрея Губина вам станет не по себе (фото)

Запущенный старик: при виде 48-летнего Андрея Губина вам станет не по себе (фото)

14 апреля 2023 17:30
Запущенный старик: при виде 48-летнего Андрея Губина вам станет не по себе (фото)

Кумира не узнают даже верные поклонники.

Состояние Андрея Губина уже давно тревожит общественность. Автор хитов про Лизу и мальчика-бродягу исчез со сцены и живет как затворник. Но иногда Губина можно увидеть на ток-шоу.

Не так давно кумир 90-х появился на шоу «Суперстар!» и снова шокировал публику своим внешним видом. Он старался держаться и не показывал своего состояния, но все и так поняли, что с Андреем происходит неладное. Из обаятельного сладкоголосого юноши он превратился в морщинистого запущенного старика с всклокоченной шевелюрой, а ведь ему всего 48 лет. Даже преданные фанаты не узнали своего любимца, на песнях которого выросли.

Запущенный старик: при виде 48-летнего Андрея Губина вам станет не по себе (фото)

Губин пришел на шоу, чтобы поддержать коллегу Александра Айвазова. Андрей был на передаче несколько часов и выглядел очень уставшим. Судя по некоторой информации, певец страдает от проблем с сердцем. Раньше он жаловался на нескончаемые боли в лице. По слухам, недуг Губина неизлечим, и ему приходится регулярно принимать препараты. Возвращаться на сцену Андрей не собирается из-за состояния здоровья.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Суперстар!»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video