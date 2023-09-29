Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас
Блогер посетил захоронение дизайнера.
Валентин Юдашкин ушел из жизни в начале мая. Пока на его могиле нельзя установить памятник: со дня похорон должно пройти около года, чтобы земля улеглась. Поэтому пока на могиле великого кутюрье остается простая насыпь.
В последнее время в Сети стали появляться слухи, что захоронение Юдашкина осталось без должного ухода. Могилу называли заброшенной и совершенно запущенной.
Андрей Флор побывал на Троекуровском кладбище, чтобы увидеть открытие памятника Борису Моисееву. По пути мужчина заглянул и на место, где упокоился дизайнер. Своим подписчикам блогер показал, как сейчас выглядит могила.
Слухи оказались ложными: место захоронения в остается в полном порядке. Земляная насыпь аккуратно утрамбована, вокруг нее свежие цветы, даже появились вазочки для букетов.
«У легендарного кутюрье все хорошо на могиле», — резюмировал Флор.