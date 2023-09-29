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Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас

29 сентября 2023 12:45
Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас

Блогер посетил захоронение дизайнера.

Валентин Юдашкин ушел из жизни в начале мая. Пока на его могиле нельзя установить памятник: со дня похорон должно пройти около года, чтобы земля улеглась. Поэтому пока на могиле великого кутюрье остается простая насыпь.

В последнее время в Сети стали появляться слухи, что захоронение Юдашкина осталось без должного ухода. Могилу называли заброшенной и совершенно запущенной.

Андрей Флор побывал на Троекуровском кладбище, чтобы увидеть открытие памятника Борису Моисееву. По пути мужчина заглянул и на место, где упокоился дизайнер. Своим подписчикам блогер показал, как сейчас выглядит могила.

Слухи оказались ложными: место захоронения в остается в полном порядке. Земляная насыпь аккуратно утрамбована, вокруг нее свежие цветы, даже появились вазочки для букетов.

Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас

«У легендарного кутюрье все хорошо на могиле», — резюмировал Флор.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, Anatoly Lomokhov/Global Look Press, кадр YouTube «Андрей Флор»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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