Запущенная могила Юдашкина шокировала россиян: как она выглядит сейчас

Валентин Юдашкин ушел из жизни в начале мая. Пока на его могиле нельзя установить памятник: со дня похорон должно пройти около года, чтобы земля улеглась. Поэтому пока на могиле великого кутюрье остается простая насыпь.

В последнее время в Сети стали появляться слухи, что захоронение Юдашкина осталось без должного ухода. Могилу называли заброшенной и совершенно запущенной.

Андрей Флор побывал на Троекуровском кладбище, чтобы увидеть открытие памятника Борису Моисееву. По пути мужчина заглянул и на место, где упокоился дизайнер. Своим подписчикам блогер показал, как сейчас выглядит могила.

Слухи оказались ложными: место захоронения в остается в полном порядке. Земляная насыпь аккуратно утрамбована, вокруг нее свежие цветы, даже появились вазочки для букетов.