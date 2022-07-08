«Запрыгнул на сцену к Пугачевой»: откровения фаната потрясли россиян

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой. Как оказалось, модельер залез на сцену во время одного из ее концертов.

По словам знаменитости, он с самого детства является большим поклонником творчества Примадонны. Когда становился старше, дизайнер все больше и больше мечтал познакомиться с артисткой и однажды в Санкт-Петербурге решился на смелый поступок. Сначала он обманом пролез с балкона в партер, а после и вовсе оказался на сцене прямо перед своим кумиром, которого пригласил на танец.

«Когда она начала петь песню „Молодой человек, пригласите танцевать“, я запрыгнул на сцену сбоку», — вспоминает дизайнер в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой.

В итоге смелый поступок заставил артистку обратить внимание на будущего дизайнера, и со временем они начали работать вместе, а их дружба и сотрудничество продолжаются до сих пор.