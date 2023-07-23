Запросы, как у отца: сын Верника засветился на публике с возлюбленной (фото)

В столице прошел премьерный показ фильма «Кентавр». Григорий Верник, исполнивший одну из второстепенных ролей в картине, появился на премьере в компании невесты, очаровательной актрисы Марии Янычевой.

Сын Игоря Верника начал активно сниматься в кино, только в этом году выходят три картины с его участием. Отец и дядя артиста, журналист Вадим Верник, радовались за парня так, будто бы ему вручали престижную кинопремию. Не меньше была рада за Григория и его невеста.

Еще в прошлом году молодые люди съехали от родителей и поселились в квартире, подаренной Игорем Верником сыну.

Григорий и Мария познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ и уже пять лет счастливы вместе.

Поклонники отметили, что Григорий пошел в отца не только внешностью, но и вкусом на женщин. Как и его звездный родитель, молодой актер выбрал себе в спутницы настоящую красотку. Но, в отличие от Игоря, который славится своим непостоянством, его сын проявляет себя как однолюб.