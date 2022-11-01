Запросы Анны Asti вызвали оторопь: для России это неприемлемо

Анна Asti относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, чей райдер становится настоящей проверкой на прочность для организаторов концертов. Вкусы певицы оказались довольно изысканными: отказывать себе в прихотях девушка не привыкла.

Бывшая солистка группы Artik & Asti завершила свой гастрольный тур по городам России. По словам артистки, все прошло отлично: поклонники тепло встречали ее и пели любимые песни хором. Все, как любит звезда. А вот некоторые организаторы шоу все же отличились и не выполнили одно важное требование знаменитости.

В конце ее райдера значится пункт о том, что через 15 минут после завершения концерта ей должны подать стейк из фламинго и салат из игуаны. Лишь в одном из городов администратору певицы позвонили с вопросом о том, так ли обязателен этот ужин.

Оказалось, что запросы звезды вызвали оторопь совершенно напрасно, ведь это был всего лишь тест на внимательность. Как призналась Asti в шоу «Поехали» на «Авторадио», она специально указала такой пункт в конце райдера, чтобы проверить, кто из организаторов читает его до конца.