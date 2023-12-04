Запрограммированы на богатство: эти фамилии на Руси давали только успешным людям

Люди замечают, что пока одних постоянно преследуют беды и неудачи, другие стремительно взбираются по карьерной лестнице и покоряют одну высоту за другой. В чем секрет их высокого благосостояния? В наследстве родителей, таланте или усидчивости? Астрологи считают, что есть еще один довольно важный аспект.

Речь идет о фамилии. Издавна считается, что это сакральное сочетание букв определяет всю дальнейшую жизнь человека. Есть несколько фамилий, часто сопряженных с успехом. Например, те, которые пошли от названий драгоценных камней и металлов: Алмазов, Золотарев, Серебряков, Рубинов.

Благоприятны и фамилии с «денежными» корнями. Это Монеткин, Рублев, Богачев. Считается, что они придают своим обладателям ауру финансового успеха, мотивации и высокой работоспособности. Удача всегда на их стороне.