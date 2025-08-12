«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Отгадка не так проста, как кажется на первый взгляд.

У Сулеймана в «Великолепном веке» глаза блестели при упоминании наложниц из гарема, но настоящий султан был куда практичнее. Во дворце Топкапы при его правлении можно было отыскать целых три гарема — женский, семейный и… мужской. И если с первым всё понятно, то второй и третий — настоящая загадка для тех, кто привык к сериальным клише.

Слово «гарем» в Османской империи означало вовсе не «рай наложниц», а «запретное, священное место». Священным его делало не присутствие красавиц, а сам султан. Так, женский гарем был наполнен наложницами и жёнами, семейный — матерями, сёстрами и фаворитками, а мужской предназначался для совсем других обитателей.

В мужском гареме жили юные шехзаде — наследники престола и родственники султана, которые ещё не считались взрослыми. Здесь они учились военному делу, наукам и придворному этикету, общались с матерями и сёстрами из семейного гарема.

Показывать «взрослость» строго запрещалось: никакой бороды, никакого разврата — иначе дорога отсюда была только в собственный санджак, править и заводить семью.

Также сюда набирали и чужеземных мальчиков: христианских подданных забирали для обучения — одни становились политиками, другие попадали в элиту янычар.

Для султана мужской гарем был не только школой, но и кадровым лифтом: слуги шехзаде, выросшие здесь, часто занимали важные посты при дворе, а неженатые могли жениться на наложницах, так и не ставших жёнами правителя.

Так что никакого разврата — только воспитание, политика и строгие правила. А три гарема Сулеймана были не прихотью, а частью чётко выстроенной системы, где даже детская «маленькость» и безбородость имела государственное значение.

