Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

12 августа 2025 16:11
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Отгадка не так проста, как кажется на первый взгляд.

У Сулеймана в «Великолепном веке» глаза блестели при упоминании наложниц из гарема, но настоящий султан был куда практичнее. Во дворце Топкапы при его правлении можно было отыскать целых три гарема — женский, семейный и… мужской. И если с первым всё понятно, то второй и третий — настоящая загадка для тех, кто привык к сериальным клише.

Слово «гарем» в Османской империи означало вовсе не «рай наложниц», а «запретное, священное место». Священным его делало не присутствие красавиц, а сам султан. Так, женский гарем был наполнен наложницами и жёнами, семейный — матерями, сёстрами и фаворитками, а мужской предназначался для совсем других обитателей.

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

В мужском гареме жили юные шехзаде — наследники престола и родственники султана, которые ещё не считались взрослыми. Здесь они учились военному делу, наукам и придворному этикету, общались с матерями и сёстрами из семейного гарема.

Показывать «взрослость» строго запрещалось: никакой бороды, никакого разврата — иначе дорога отсюда была только в собственный санджак, править и заводить семью.

Также сюда набирали и чужеземных мальчиков: христианских подданных забирали для обучения — одни становились политиками, другие попадали в элиту янычар.

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

Для султана мужской гарем был не только школой, но и кадровым лифтом: слуги шехзаде, выросшие здесь, часто занимали важные посты при дворе, а неженатые могли жениться на наложницах, так и не ставших жёнами правителя.

Так что никакого разврата — только воспитание, политика и строгие правила. А три гарема Сулеймана были не прихотью, а частью чётко выстроенной системы, где даже детская «маленькость» и безбородость имела государственное значение.

Ранее мы писали: Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Читать дальше 12 августа 2025
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов Читать дальше 12 августа 2025
Люцифер, давай до свидания: актер из «Сверхъестественного» назвал самого страшного монстра в истории сериала Люцифер, давай до свидания: актер из «Сверхъестественного» назвал самого страшного монстра в истории сериала Читать дальше 11 августа 2025
Даже в «Поднятии уровня» так не делали: аниме «Дандадан» нарушило главный закон жанра — особо оценят женщины Даже в «Поднятии уровня» так не делали: аниме «Дандадан» нарушило главный закон жанра — особо оценят женщины Читать дальше 11 августа 2025
В «Игре престолов» переврали реальную историю Белых ходоков, и зря: Короля ночи вообще не существовало В «Игре престолов» переврали реальную историю Белых ходоков, и зря: Короля ночи вообще не существовало Читать дальше 11 августа 2025
«Зима близко» — не предупреждение: Старки — потомки Белых ходоков, и в книгах на это есть четкий намек (но в сериале о нем «забыли) «Зима близко» — не предупреждение: Старки — потомки Белых ходоков, и в книгах на это есть четкий намек (но в сериале о нем «забыли) Читать дальше 11 августа 2025
Виноваты сценаристы сериала: почему зрителей «Игры престолов» взбесило, что Дейенерис стала злодейкой, хотя это было абсолютно логично Виноваты сценаристы сериала: почему зрителей «Игры престолов» взбесило, что Дейенерис стала злодейкой, хотя это было абсолютно логично Читать дальше 11 августа 2025
Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу Читать дальше 11 августа 2025
Искра, буря, безумие: этого поцелуя не было в сценарии «Очень странных дел» — актеры поддались чувствам (или их герои) Искра, буря, безумие: этого поцелуя не было в сценарии «Очень странных дел» — актеры поддались чувствам (или их герои) Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше