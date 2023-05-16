Запретная любовь: Степанков неспроста потерял разум при виде своей ученицы

Константин Степанков пошел наперекор всем и закрутил роман с Адой Роговцевой. Актер был преподавателем начинающей артистки и не смог совладать со своими чувствами.

Педагог сразу выделил Роговевцеву среди других — в такую очаровательную красотку с ямочками на щеках невозможно было не влюбиться. Да и она положила глаз на Степанкова. Однако поначалу взаимной симпатии нельзя было перейти в нечто большее.

Константин Петрович не был свободен, к тому же связь преподавателя и ученицы грозила большим скандалом. Но все это потеряло значение после того, как во время съемок с Роговцевой произошел несчастный случай — она упала с лошади и попала в больницу.

Степанков решил навестить студентку и показался в дверях ее палаты с большим букетом хризантем. После этого влюбленные начали наконец-то встречаться. Вскоре правда об их запретной любви вышла наружу.

Степанкова призывали отказаться от связи с Роговцевой, но он никого не слушал. Дошло до того, что народному артисту запретили заниматься преподавательской деятельностью. Несмотря на это, в 1959 году он женился на своей избраннице. Супруги прожили вместе 46 лет — до самой смерти актера — и воспитали сына Константина и дочь Екатерину.