Запретили, демоны: «Иван Васильевич…» Гайдая официально попал под цензуру в Молдове — и причина «санкций» звучит как шутка

23 сентября 2025 16:11
Теперь придется пиратить на свой страх и риск.

Представьте: вы удобно устраиваетесь перед телевизором, чтобы в сотый раз посмотреть, как Иван Васильевич Бунша неумело правит царством, а Шурик героически пытается починить машину времени. Но вдруг экран гаснет, а зрителям показывают сухое официальное сообщение: «Трансляция приостановлена». Нет, это не сбой — это буква закона.

Легендарную комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдове признали... программой с «милитаристским содержанием».

Формальная причина звучит как абсурдная шутка самого Жоржа Милославского. Согласно нормам, вещателям запрещено транслировать программы, произведенные за пределами США, Канады, ЕС и некоторых других стран, если они имеют военное или политическое содержание.

Исключение делается для развлекательных фильмов, но только если в них нет и намека на «милитаризм».

Видимо, сцена с погоней за «грабителями» в исполнении царских опричников была расценена как демонстрация военной мощи. А диалоги про Кемску волость посчитали опасным политическим заявлением.

Получилась ситуация, которую и выдумать-то сложно: фильм, являющийся эталоном советской и российской комедии, чьи цитаты разобраны на афоризмы, оказался в одной категории с военными сводками.

Похоже, скоро придется объяснять таким «запретителям», что знаменитое «Замуровали, демоны!» — это не про оборону крепости, а про банальную поездку на лифте.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
