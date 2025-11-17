«Запрет на прокат»: россияне могут так и не увидеть «Аватар: Пламя и пепел» в 2025 году – кинотеатры уже готовятся к худшему

«Аватар: Пламя и пепел» должен стартовать в России 25 декабря, всего на неделю позднее мирового релиза, но есть печальный нюанс. Высоки шансы, что зрителям придется ждать до января.

Согласно свежему посту издания CINEMAPLEX, триквел «Аватара» станет доступен российским кинотеатрам за неделю до Нового года. Деталей масштаба проката издание не раскрывает, но очевидно, что речь идет о показах в рамках предсеансового обслуживания — по сути, очередной параллельный импорт Disney-картин.

Только вот комментарии сотрудников кинотеатров дают понять, что ждать фильма во всех сетях одновременно не стоит явно.

«Просто замечательно, но раньше 15 января мы его точно не возьмём, страшно [брать] раньше», — делятся они.

Другие опасаются, что «запрет на параллельный прокат» в этом году случится уже в конце декабря, и тогда «Аватара 3» смогут показать лишь после праздников, когда на больших экранах уже отгремят российские премьеры и официальные зарубежные релизы.

Напомним, что мировая премьера фильма состоится 19 декабря 2025 года. Эта часть саги станет самой длинной — 3 часа 15 минут, и вероятно, самой эмоциональной в серии.

Таким образом, даже если CINEMAPLEX называет 25 декабря датой начала показов, российские кинотеатры готовятся к худшему: далеко не во всех сетях фильм появится вовремя. А если случится тот самый «запрет на параллельный прокат» – есть риски увидеть главную премьеру 2025 года лишь в 2026-м.

Ранее мы писали: «Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром