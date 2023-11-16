Запрет на Деда Мороза: это советское название Нового года кажется абсурдным миллионам россиян

Начало XX века было турбулентным временем для России. Образовалось новое государство — СССР, отринувшее старые традиции и предрассудки. Повсеместно началась борьба с религиозным мышлением. Под запрет попали и такие атрибуты прежней культуры, как новогодние и рождественские праздники.

Сверху насаждали запрет елки и Деда Мороза, ведь это считалось буржуазными пережитками. Власти издавали огромными тиражами брошюры, в которых критиковались рождественские традиции. Новый год называли пьяным праздником, деструктивно влияющим на моральный облик и здоровье населения.

Однако советские граждане обходили запреты — все ради детей. Девочкам и мальчикам все равно наряжали елку, не забывая плотно задергивать шторы, чтобы никто не увидел. Впрочем, после смены политического курса с Новым годом бороться перестали, поэтому праздник стал вполне официальным.