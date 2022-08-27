«Запрещено что ли?»: Тарасова пролила свет на свой спешный отъезд в США

Не так давно Татьяна Тарасова шокировала своих поклонников отъездом в США. Тренер не объяснила цель поездки, поэтому многие фанаты начали предполагать даже возможную эмиграцию кумира. Однако, как оказалось, спортсменка решила всего лишь забрать свои вещи и встретиться с близкими друзьями, которые остались после продолжительной работы в Америке. Поэтому все домыслы вокруг ее путешествия точно не являются правдой.

«Запрещено в США что ли ездить?.. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти», — рассказала Тарасова порталу «Спорт-Экспресс ».

При этом фигуристка отметила, что во время поездки старается не работать. Она не ходит на каток и просто наслаждается общением со своими близкими. Также Тарасова не стала раскрывать, как долго продлится ее путешествие и собирается ли она вернуться в ближайшее время домой.