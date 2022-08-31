Запрещенным приемом не побрезговала: оскандалившуюся Меган Маркл вывели на чистую воду

Меган Маркл шокировала поклонников своей чрезмерной откровенностью. Не так давно она дала интервью журналу The Cut, в котором раскрыла личный секрет своего мужа.

По словам герцогини, однажды внук Елизаветы II поделился с ней наболевшим. Оказывается, он считает, что лишился родителя из-за ссоры с королевской семьей. Также, как и Меган, Гарри больше не общается со своим отцом, а виновата во всем позиция пары, которую не смогли принять родственники.

Такая откровенность Меган Маркл смутила читателей. Многие, как пишет портал Express, отметили, что герцогиня Сассекская всегда делится интимными секретами своего мужа, но никогда не рассказывает подробности о своей семье. Таким образом, как уверена публика, девушка пытается привлечь внимание к своей персоне и создать очередную шумиху вокруг себя.