«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли

Его не покажут по ТВ и не вспомнят на 9 Мая. И, возможно, вы даже не слышали о нём.

Картина «Двое в степи» могла бы войти в школьные учебники, если бы не одно «но» — в больших городах её запретили. Снятый в 1962 году режиссёром Анатолием Эфросом по сценарию Бориса Васильева, фильм был выпущен «только в провинциях, без права показа в центральных городах».

Кинокритик Александр Шпагин называет это «единственным случаем в истории кинематографа СССР». В интервью «Киноафише» он отмечал: «Он был фактически запрещен и слит».

Почему ленту прокатывали только в провинции

В чём дело? Официальной причины никто не называл. Но даже краткий пересказ сюжета вызывает нервную дрожь, возможно, кому-то из чиновников история показалась слишком честной и откровенной. Такую запрещать нельзя, но и показывать всей стране также нежелательно.

О чём фильм «Двое в степи»

Сняли военную картину по мотивам одноимённой повести Эммануила Казакевича. 1941 год. Молодой лейтенант Огарков, сбившийся с маршрута и не доставивший приказ в дивизию, приговаривается к расстрелу.

Вместе с немногословным конвоиром Джурабаевым он идёт по степи к своей казни. На этом пути — случайные бои, одна шинель на двоих, один котелок. И молчаливая, настоящая дружба.

Это не парадный пафос, а честная и страшная правда, которую в тот момент решительно не хотели слышать.

По словам Шпагина:

«Ее никто не помнит. Мне не удалось полноценно ввести ее в историю кино, хоть она и великая, крышесносящая».

В 2015-м картину попытались перезапустить с Юрой Борисовым, но, как признаёт эксперт, «не удался от слова совсем». Так великое кино кануло в забвение — один раз снято, один раз запрещено. И, кажется, навсегда.

