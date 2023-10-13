«Заплыла жиром»: Загитова ужаснула даже фанатов своей неидеальной формой

Алина Загитова с началом нового спортивного сезона регулярно радует фанатов постоянными выступлениями. Поклонники со всего мира следят за каждым выходом спортсменки на лед, но одно из недавних шоу шокировало публику.

Как отметили внимательные поклонники, Загитова перестала следить за своей фигурой. Знаменитость появилась на льду в черном платье со стразами, которое подчеркнуло несовершенства ее талии.

Обсуждая ролик с прокатом, который появился в социальных сетях, многие фанаты осудили фигуристку. По их мнению, Загитовой нужно как можно скорее вернуться в тренажерный зал и сесть на диету, ведь своим видом она бросает тень на всех фигуристов страны.