Заплыла и покрылась морщинами: Интернет взорвала фотография постаревшей Догилевой

В молодости в Татьяну Догилеву были влюблены многие мужчины. Кавалеры не могли пройти мимо обаятельной девушки из картин «Покровские ворота», «Нежданно-негаданно» и «Блондинка за углом». Увы, годы не щадят никого: с возрастом популярная артистка заметно изменилась, и теперь ее не узнают поклонники.

Звезда редко появляется на публике и не радует фанатов свежими снимками в соцсетях. Почитателям таланта Догилевой долгое время оставалось только гадать, как выглядит актриса за пределами съемочной площадки. Но свет на этот вопрос пролил телеведущий Николай Злобин, который поделился совместными кадрами с заметно постаревшей знаменитостью.

Татьяна Догилева сильно располнела, на ее лице видны отеки и следы морщин. При этом на фото актриса предстала без макияжа и ретуши. Пока одни пользователи критиковали звезду за неухоженность, поклонники Догилевой хвалили ее за смелость и желание оставаться естественной, чем не могут похвастаться многие коллеги артистки.