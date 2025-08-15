«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет

Ведущий шоу «Звездный час» дарил детям праздник, но умер в грязной авантюре. И на этом трагедии не закончились.

«Звездный час» был добрым, ярким детским шоу, которое собирало у экранов миллионы маленьких зрителей. Ведущий программы, Сергей Супонев, был таким же искренним, как и его проект, ведь он умел говорить с детьми на равных и дарил им радость.

Но судьба у столь светлого артиста оказалась жестокой: более 20 лет о подробностях его гибели никто не знал, а вскоре семья столкнулась с еще одной трагедией. Официально его смерть считалась несчастным случаем, но только теперь раскрываются детали, которые переворачивают всю историю с ног на голову.

Как зарождалась карьера Супонева

Карьера Супонева — будто сценарий для фильма о детской мечте. Сначала он таскал ящики с пленками на Центральном телевидении, потом работал в Детской редакции, готовя сюжет для программы «До 16 и старше», а позже даже вел «Марафон-15».

Но настоящая слава пришла в 1993 году с программой «Звездный час». Вскоре родился «Зов джунглей», который через шесть лет принес ему «ТЭФИ». Он запускал «Класс!», «Новая реальность», ТРК «Зов», а с 1998-го руководил Дирекцией детских программ ОРТ.

Но 8 декабря 2001 года всё закончилось. Официальная версия гласила, что Сергей погиб в одиночку, катаясь на снегоходе на даче в Единомово. Пьяный, разогнался, не заметил скрытые мостки — и жизнь оборвалась. Этой легенде верили почти 20 лет.

Как Супонев погиб на самом деле?

Правда оказалась куда драматичнее. Мачеха Супонева Ольга Краева спустя годы призналась, что Сергей был не один: в тот день с ним была «ослепительная красавица из Астрахани», которая привезла ему банку черной икры.

«Подожди, закончу совещание — поедем на дачу», — сказал он ей, а затем сам купил спортивную экипировку.

На снегоходе девушка села сзади, и они не заметили скрытые снегом мостки.

«Он лихачил всегда. Гаишники узнавали его и пропускали, ведь дети мечтали попасть на съемки его программ.

Тела доставили в конаковский морг. Брату девушки заплатили за молчание», — призналась Краева.

Супруга ведущего, Ольга Мотина, узнала о случившемся на собственной даче. Сосед-продюсер Сергей Шумаков сначала протянул ей стопку водки, а после вымолвил жуткую весть.

Несмотря на то, что случившееся стало для женщины двойным ударом, она не задавала лишних вопросов. Более того, Мотина до последнего оберегала репутацию мужа, не упоминая астраханку ни в одном разговоре.

Вскоре случилась еще одна трагедия

На этом черная полоса в жизни семьи Супоневых не закончилась. Сын ведущего, Кирилл, которому предлагали вести «Звездный час» после гибели отца, 27 сентября 2013 года покончил с собой в возрасте 29 лет.

К слову, от ведения программы Кирилл тогда отказался, выбрав музыку — он был в группе «Ромео должен умереть», чье название оказалось пророческим. Молодого человека похоронили рядом с его отцом.

У Сергея Супонева осталась дочь Полина, но она почти не помнит отца, ведь он умер, когда ей едва исполнился 1 год. Она свободно говорит на нескольких языках, пишет стихи и играет на гитаре, но, в отличие от отца и брата, ведет непубличный образ жизни.

Ранее мы писали: «Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума