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Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

5 августа 2025 11:50
Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

Netflix любит говорить о «ценности франшиз», но в этом случае ценность измеряется только количеством сожженных купюр.

Вся трилогия «Властелина колец» Питера Джексона стоила 281 миллион долларов. Казалось бы, имея почти вдвое большую сумму, крепкий книжный фундамент и безумно преданную фан-базу, можно вылепить шедевр. Но Netflix снял «Ведьмака».

По данным Redanian Intelligence, на экранизацию похождений Геральта, Йеннифэр и их бесконечных замен ушло уже больше 515 миллионов долларов. А если добавить в уравнение еще два анимационных фильма и финальные сезоны, сумма вплотную приблизится к 850 миллионам.

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

Разбивка расходов поражает: • Сезон 1 — 92,1 млн • Сезон 2 — 176,3 млн • Сезон 3 — 162 млн • Приквел «Происхождение» — 50,3 млн • Спин-офф «Крысы» — еще 20 млн (и это без постпродакшена)

Особенно интригует «Крысиный» спин-офф, который пока так и не увидел свет — и, возможно, не увидит вовсе. Судя по масштабам проблем, его заморозили глубоко и надолго. А деньги-то уже потрачены.

Заплатили чеканной монетой почти миллиард раз: у провального «Ведьмака» колоссальный бюджет — даже «Властелины колец» вдвое дешевле

Для сравнения: «Во все тяжкие» целиком стоили чуть больше 2 сезона «Ведьмака», а у «Игры престолов» сопоставимый бюджет был только к последним сезонам. На этом фоне траты на «Ведьмака» выглядят не как инвестиции, а как разбазаривание.

Особенно если учитывать, как скатывались зрительские оценки от сезона к сезону: 88, 54, 19 процентов. Уйдет ли рейтинг в ноль на четвертом сезоне, у которого пока нет даже даты премьеры? Мы не удивимся. А вы?

Медиагигант с большой красной N любит говорить о «ценности франшиз», но в этом случае ценность измеряется только количеством сожженных купюр.

Ранее мы писали: Хватит сравнивать «Этерну» с «Игрой престолов»: это русский «Ведьмак», и даже проблемы у него как в сериале Netflix

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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4 комментария
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