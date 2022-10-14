Заплатила за счастье сполна: судьба Маши Белкиной из «Офицеров» заставит вздрогнуть любого

Карьера Натальи Рычаговой была мечтой для любой актрисы. Свою первую роль она сыграла еще в школе: после премьеры фильмов «Васек Трубачев и его товарищи» и «Отряд Трубачева сражается» на девочку-подростка обрушилась известность. Наталья начала заниматься в театральной студии, а после поступила во ВГИК.

Она продолжала активно сниматься, пик ее карьеры пришелся на 1970-е годы, за которые Рогачева сыграла в 19 лентах. Среди них был и фильм «Офицеры», где Наталья получила роль Маши Белкиной. Но со временем предложений о работе становилось все меньше: в следующем десятилетии Наталья появилась всего в пяти картинах, а последнюю роль сыграла в ленте 1993 года «Завтрак с видом на Эльбрус».

Рычагова не страдала из-за отсутствия работы: все время она посвящала своей семье. Еще в 1967 году она вышла замуж за одногруппника Алексея Инжеватова, а через год у них родилась дочка Маша. Супруги занимались дубляжом фильмов и жили душа в душу. В 1994 году подросшая Маша вышла замуж и родила мальчика Сережу. Но брак не заладился: супруг был жестоким, нигде не работал. Рычаговой приходилось помогать семье дочери, которая жила вместе с ними. Вскоре Мария начала вместе с мужем прикладываться к спиртному, дело доходило до пьяных драк.

В итоге ее брак распался, и горе Мария начала топить в алкоголе. У нее обнаружили некроз поджелудочной железы, и в 2006 году она умерла в возрасте 38 лет от инсульта. 12-летний внук Сережа остался на попечении бабушки с дедушкой.

Однажды в квартире на Инжеватова напали грабители: он долго лежал без сознания, пока его не обнаружили соседи. После этого мужчина постоянно болел. Рычаговой приходилось ухаживать и за супругом, и за внуком. В 2008 году Алексея парализовало, а спустя 2 года он скончался. Такая череда потерь подорвала здоровье и самой Натальи. Поговаривали, что она и сама пристрастилась к спиртному. Тело 66-летней актрисы в 2011 году дома нашел ее внук.