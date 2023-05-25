Заплатила за известность сполна: при взгляде на самую красивую девочку в мире станет не по себе

Больше десяти лет назад юная Тилан Блондо была мировой знаменитостью. Маленькую француженку неоднократно признавали самой красивой девочкой в мире, а топовые модельные агентства заваливали ее предложениями о сотрудничестве.

Блондо стала звездой глянца, и число ее поклонников росло по часам. Весь мир восхищался ее ангельской красотой: длинные волосы, небесные глаза, пухлые и слегка «капризные» губы.

Сегодня Блондо 22 года, и она уже не та ангельская девочка, которой была когда-то. На одном из последних снимков модель предстала в дерзком образе: закрытая кофта, экстремальная мини-юбка и массивные ботинки.

Поклонники были шокированы тем, как изменилась Блондо с возрастом. Тилан выросла, ее взгляд стал более дерзким, черты — грубыми, а стиль — слишком мрачным. Ей можно дать все 30-35 лет.

Также многих взволновала пугающая худоба Блондо, а ее ноги выглядят как две спички. Фанаты забили тревогу, ведь такими темпами у Тилан может развиться анорексия. Вот какую цену заплатила француженка за свою популярность.