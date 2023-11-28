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Заплатила миллион за победу на «Мисс мира»: Семеренко из «Дома-2» еще долго будет отмываться от позора

28 ноября 2023 16:30
Заплатила миллион за победу на «Мисс мира»: Семеренко из «Дома-2» еще долго будет отмываться от позора

Красотка влипла в некрасивую историю.

Алеся Семеренко с юных лет стремилась к популярности. Трамплинами на пути к успеху для эффектной брюнетки стали телепроект «Дом-2» и многочисленные конкурсы красоты. Однако вместо любимицы публики знаменитость стала героиней многочисленных скандалов. На этот раз барышню жестоко обманули.

Семеренко мечтала попасть на конкурс «Мисс мира». Пробиться на смотр красоты ей пообещал хороший знакомый Антон Парамонов. За первое место кастинг-директор попросил огромную сумму денег. Модель согласилась, но ничего не произошло. На первенство красотку не позвали, а «благодетель» и вовсе перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал Baza.

Алеся Семеренко была вынуждена обратиться в полицию. Оказывается, она далеко не первая жертва Парамонова. Впрочем, звезде не привыкать к казусам на конкурсах красоты: в 2018 году ее лишили титула «Мисс Москва» за невыполнение условий контракта.

Фото: unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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