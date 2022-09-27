Записи из дневников Алана Рикмана предали огласке: фанаты «Гарри Поттера» в шоке

В фильмах о Гарри Поттере Алан Рикман воплотил профессора Северуса Снейпа. Во время съемок актер вел личный дневник, содержание которого вызывает оторопь.

Многие поклонники даже не догадывались о том, через что пришлось пройти знаменитости. Артист был тяжело болен: врачи дважды ставили ему онкологический диагноз.

Сначала Рикман боролся с раком простаты, а после — с раком поджелудочной железы. Победить страшную болезнь звезде не удалось. В 2016 году актер ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Несмотря на свой смертельный недуг, он продолжил играть, пожалуй, самого противоречивого персонажа из истории о мальчике, который выжил. О том, почему актер, вынужденный проходить реабилитацию после серьезной операции, не отказался от этой роли, он и рассказал в своем дневнике.