Запевшую Алину Загитову освистали зрители: превзошла даже Бузову
Спортсменке будет нелегко отмыться от такого позора.
Алина Загитова показала себя фанатам с неожиданной стороны. Фигуристка решила стать певицей, но потерпела позорный провал.
Ранее олимпийская чемпионка опубликовала в соцсетях ролик, в кадрах которого демонстрирует свои вокальные данные. Видео собрало довольно противоречивые отзывы: большинство интернет-пользователей пришли к выводу о том, что у Загитовой нет ни голоса, ни слуха.
Несмотря на критику, спортсменка не побоялась выступить перед большой аудиторией. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» звезда вышла на сцену с певицей Zivert. Стоит отметить, что от такого позора новоявленная исполнительница отмываться будет еще долго.
Внимательные зрители заметили, что Загитова мало того что пела не вживую, так еще и не попадала в фонограмму. В результате знаменитость нарвалась на новую порцию травли. Хейтеры твердят, что ей удалось превзойти даже Ольгу Бузову, которая поет несмотря на то, что россияне умоляют ее остановиться.
«А что, караоке закрыли? Что тараканы на сцену полезли?», «Она внятно разговаривать не умеет, а тут запела», «Еще одна Бузова... Зачем?», «Куда лезет позориться», — пишут в Сети.