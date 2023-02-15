Запевшую Алину Загитову освистали зрители: превзошла даже Бузову

Алина Загитова показала себя фанатам с неожиданной стороны. Фигуристка решила стать певицей, но потерпела позорный провал.

Ранее олимпийская чемпионка опубликовала в соцсетях ролик, в кадрах которого демонстрирует свои вокальные данные. Видео собрало довольно противоречивые отзывы: большинство интернет-пользователей пришли к выводу о том, что у Загитовой нет ни голоса, ни слуха.

Несмотря на критику, спортсменка не побоялась выступить перед большой аудиторией. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» звезда вышла на сцену с певицей Zivert. Стоит отметить, что от такого позора новоявленная исполнительница отмываться будет еще долго.

Внимательные зрители заметили, что Загитова мало того что пела не вживую, так еще и не попадала в фонограмму. В результате знаменитость нарвалась на новую порцию травли. Хейтеры твердят, что ей удалось превзойти даже Ольгу Бузову, которая поет несмотря на то, что россияне умоляют ее остановиться.