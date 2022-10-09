«Запасной вариант» из «Дома-2»: вы не узнаете Марию Петровскую сейчас

Мария Петровская получила известность как участница шоу «Дом-2». Правда, любовь на проекте она так и не построила.

Многие парни со скандальной телестройки не воспринимали Марию всерьез, считая ее слишком легкомысленной, несерьезной и поверхностной. Дошло до того, что ее окрестили «запасным вариантом». Участники были уверены, что если у них не получится заслужить симпатию других героинь реалити, то они всегда могут начать ухаживать за Петровской.

На проекте знаменитость провела чуть меньше года, после чего начала строить свою жизнь «за периметром». Мария стала стилистом по волосам и в 2017 году открыла собственный салон красоты. Но для полного счастья ей не хватало крепкой семьи.

В 2020 году в беседе с порталом «СтарХит » звезда поделилась радостной новостью: она вышла замуж за бизнесмена по имени Михаил и ждет ребенка. В октябре 2021-го она подарила своему избраннику дочь Мишель. Однако что-то в отношениях супругов не заладилось. Не так давно Петровская заявила в своих социальных сетях, что снова свободна.

Сегодня Мария, которая с момента своего первого появления на экране изменилась до неузнаваемости, продолжает развивать собственное дело и в одиночку воспитывает наследницу. При этом она не скрывает, что расставание с возлюбленным далось ей нелегко.