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«Запасной вариант» из «Дома-2»: вы не узнаете Марию Петровскую сейчас

9 октября 2022 17:30
«Запасной вариант» из «Дома-2»: вы не узнаете Марию Петровскую сейчас

Знаменитость переживает непростой период.

Мария Петровская получила известность как участница шоу «Дом-2». Правда, любовь на проекте она так и не построила.

Многие парни со скандальной телестройки не воспринимали Марию всерьез, считая ее слишком легкомысленной, несерьезной и поверхностной. Дошло до того, что ее окрестили «запасным вариантом». Участники были уверены, что если у них не получится заслужить симпатию других героинь реалити, то они всегда могут начать ухаживать за Петровской.

«Запасной вариант» из «Дома-2»: вы не узнаете Марию Петровскую сейчас

На проекте знаменитость провела чуть меньше года, после чего начала строить свою жизнь «за периметром». Мария стала стилистом по волосам и в 2017 году открыла собственный салон красоты. Но для полного счастья ей не хватало крепкой семьи.

В 2020 году в беседе с порталом «СтарХит» звезда поделилась радостной новостью: она вышла замуж за бизнесмена по имени Михаил и ждет ребенка. В октябре 2021-го она подарила своему избраннику дочь Мишель. Однако что-то в отношениях супругов не заладилось. Не так давно Петровская заявила в своих социальных сетях, что снова свободна.

Сегодня Мария, которая с момента своего первого появления на экране изменилась до неузнаваемости, продолжает развивать собственное дело и в одиночку воспитывает наследницу. При этом она не скрывает, что расставание с возлюбленным далось ей нелегко.

Фото: Кадр из программы «Дом-2», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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