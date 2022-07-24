«Запасной аэродром»: что известно об испанском поместье советского Портоса

Звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» Валентин Смирнитский несколько лет жил на две страны: в Москве у него есть квартира, а в Испании — дом. В разговоре с журналистами актер поделился, что толкнуло его на приобретение заграничной недвижимости.

Оказалось, что ключевую роль сыграли цены — купить особняк в Испании было в три раза дешевле, чем приобрести загородный дом в Подмосковье.

«Слава богу, что на старости лет я обеспечил себе некий запасной аэродром», — порадовался Смирнитский в беседе с корреспондентом издания Otzvezd.ru .

Правда, переезжать актер не собирается, с Россией его связывает слишком многое: работа, семья, коллеги.

На покупку Смирнитский с женой решились в 2006 году, внесли первоначальный взнос за ипотеку и продолжили платить ее вплоть до 2019 года. Первоначально супруги купили квартиру на побережье, но соседство с русскими туристами стало для жены Валентина Георгиевича невыносимым.

По этой причине решено было купить особняк в нескольких километрах от пляжа. Свое жилье за рубежом Смирнитский описал не как поместье, а «домик», ставший для него отдушиной.