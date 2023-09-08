Запах отвратительный: это популярное советское блюдо сейчас никто не рискнет готовить

Лишь немногие были в восторге от такого обеда.

Советская пищевая промышленность всячески старалась разнообразить жизнь граждан. В столовых, которые были распространены по всей стране, предлагалось большое меню, а по четвергам многие годы был так называемый рыбный день, когда блюда из мяса заменялись на блюда из рыбы. Но далеко не все рецепты любили обычные потребители.

Так, одним из главных хитов четверга была рыба под маринадом. Ее куски тушились в большом количестве овощей, а сверху обильно поливались томатной пастой и маслом. В итоге покупатели получали рыбу в очень насыщенном алом соусе.

И этот рецепт нравился лишь малому числу граждан страны. Дело в том, что из тушек редко вынимали кости, которые приходилось доставать самостоятельно. Также покупателей смущал специфичный запах, который распространялся на всю столовую или кафе.

И до сих пор вокруг рыбы в маринаде ходит множество легенд. Несмотря на старание современных ресторанов предложить обновленный вариант блюда, далеко не все рискуют заказывать его из-за старых воспоминаний.