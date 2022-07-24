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«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном

24 июля 2022 11:23
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном

Рустам Сагдуллаев надеется увидеть больше исторических фильмов.

Актер Рустам Сагдуллаев, сыгравший Ромео в фильме Быкова «В бой идут одни старики» рассказал о своем отношение к картине и современному кинематографу. Он считает, что таких фильмов никто снять уже не сможет и нисколько не обижается, что его знают только как актера одной роли. Рустам с пониманием относится к тому, что современная узбекская молодежь стремится на заработки в другие страны, однако надеется, что им удастся сохранить культуру родной страны.

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Сам Сагдуллаев с трепетом относится к Узбекистану и никогда не хотел переехать в Россию, даже несмотря на успех фильма «В бой идут одни старики». В своем интервью «Собеседнику» он признался, что ему бы хотелось видеть больше исторических узбекских картин. «Молодым нужно многому учиться у тех поколений. Наша история, с нашими выдающимися учеными, поэтами, писателями — это была такая культура, которой Запад завидовал! Столькому можно поучиться у наших восточных мудрецов», — говорит актер и с сожалением добавляет, что в Ташкенте сейчас работают всего два кинотеатра и это большая беда, а государственной поддержки киноиндустрии нет.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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