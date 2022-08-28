Запад замолчал, но не Максим: причину истерии Галкина раскрыл психолог

Внезапный переезд и сменившаяся риторика в отношении России стала для поклонников Максима Галкина серьезным ударом. Многие соотечественники разочаровались в бывшем любимце, но продолжали гадать о его мотивах.

Все точки над i в этом вопросе расставил психолог, который объяснил, что причиной резкий перемен в поведении звезды стала зависимость. Зависимость от чужого мнения.

«Для этого человека важно чтобы с ним соглашались, в противном случае он начинает истерить, и доказывать что он прав», — отметил Алексей Горбачев.

В стремлении убедить всех в своей праве, добавил психолог, Галкин теряет трезвость мысли и озвучивает непроверенную информацию. В пример эксперт привел обвинения, которые Запад снял с России, а Максим — нет.

Читатели Горбачева привели и свои теории, главной из которых стали потерянные рекламные контракты, вложения и деньги, а с ними и ощущение устойчивости. Эта потеря, по мнению россиян, и привела к нервному срыву юмориста: