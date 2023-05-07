Запад против СССР: истинную задумку «Груза 200» разглядели не все

Самая смелая и беспринципная картина Алексея Балабанова до сих пор вызывает ожесточенные споры. Поклонники «Груза 200» придумывают разные трактовки, выдвигают новые теории и дают им разъяснения.

Одна из версий, проливающих свет на происходящее, связана с противостоянием Советского Союза и Запада. Главная героиня Анжелика, угодившая в фатальную ситуацию, является символом Родины. Образ девушки — это еще и народ, плывущий по течению жизни. Ее похититель и насильник милиционер Журов — Запад, сделавший девушку своей заложницей. Это означает, что Родина оказалась в подчиненном положении.

Жених Анжелики, погибший на войне, — символ Советской армии, которая не сумела спасти его возлюбленную. Сам же груз 200 подразумевает ужасающие события в стране и их результат.

Режиссер хотел показать людям, к чему приводит пассивность и покорность жизненным обстоятельствам. Об этом рассказывает одна из трактовок самого скандального фильма Балабанова.