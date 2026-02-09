«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

Даже не верится, что пикантные сцены пропустила цензура.

Сегодня, 9 февраля, исполняется год со дня смерти легендарного Олега Стриженова. В память об актёре поговорим об одной из его самых ярких и скандальных для своего времени работ – фильм «Сорок первый» (1956) режиссёра Григория Чухрая.

Картина о трагической любви красноармейки и белогвардейского офицера на пустынном острове стала настоящим прорывом во всех, даже самых пикантных смыслах.

Драма буквально висела на волоске от запрета, так как показывала не только идеологическое противостояние, но и сильное человеческое чувство между «врагами классов». Но главной сенсацией стала откровенность, немыслимая для советского экрана середины 1950-х.

Сцены близости героев, сыгранных Стриженовым и Изольдой Извицкой, были сняты с такой, скажем так, эмоциональной и физической интенсивностью, что подростков до 16 лет на сеансы не пускали.

Это было беспрецедентное ограничение для советского кино, привыкшего к целомудренным объятиям.

Как позже вспоминал сам Олег Александрович в одном из интервью:

«Мы с Извицкой были пионерами эротики в советском кино – раньше ничего подобного у нас не было, поэтому и Запад ахнул».

Его слова подтвердил успех на Каннском фестивале 1957 года, где картина получила специальный приз жюри.

«Сорок первый» невольно открыл новую эру в отечественном кинематографе, доказав, что рассказывать о страсти можно глубоко, трагично и – главное! – по-человечески.