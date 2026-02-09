Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

9 февраля 2026 14:44
«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

Даже не верится, что пикантные сцены пропустила цензура.

Сегодня, 9 февраля, исполняется год со дня смерти легендарного Олега Стриженова. В память об актёре поговорим об одной из его самых ярких и скандальных для своего времени работ – фильм «Сорок первый» (1956) режиссёра Григория Чухрая.

Картина о трагической любви красноармейки и белогвардейского офицера на пустынном острове стала настоящим прорывом во всех, даже самых пикантных смыслах.

Драма буквально висела на волоске от запрета, так как показывала не только идеологическое противостояние, но и сильное человеческое чувство между «врагами классов». Но главной сенсацией стала откровенность, немыслимая для советского экрана середины 1950-х.

Сцены близости героев, сыгранных Стриженовым и Изольдой Извицкой, были сняты с такой, скажем так, эмоциональной и физической интенсивностью, что подростков до 16 лет на сеансы не пускали.

«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

Это было беспрецедентное ограничение для советского кино, привыкшего к целомудренным объятиям.

Как позже вспоминал сам Олег Александрович в одном из интервью:

«Мы с Извицкой были пионерами эротики в советском кино – раньше ничего подобного у нас не было, поэтому и Запад ахнул».

Его слова подтвердил успех на Каннском фестивале 1957 года, где картина получила специальный приз жюри.

«Сорок первый» невольно открыл новую эру в отечественном кинематографе, доказав, что рассказывать о страсти можно глубоко, трагично и – главное! – по-человечески.

Фото: Кадр из фильма «Хождение за три моря» (1958), «Хождение за три моря» (1956)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше