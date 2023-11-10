Зануды: известен самый «душный» знак Зодиака

Астрологи выяснили, с кем в гороскопе сложнее всего найти общий язык.

Все люди разные — это прописная истина. Порой со случайным попутчиком в метро можно завести настолько увлекательную беседу, что забываешь выйти на своей станции. А случается и так, что в компании с близким родственником даже молчать некомфортно. Астрологи уверены — насколько «душным» или легким бывает в общении человек, зависит от его знака зодиака. Рассказываем, кто в гороскопе, по мнению специалистов, превосходит все другие знаки в занудстве и упрямстве.

Козерог

В рейтинге самых «душных» знаков зодиака первое место занял земной знак. Именно его представители, по словам профессиональных астрологов, славятся своей навязчивостью, скупостью, любовью к морализаторству и другими не самыми приятными качествами.

При этом руководствуются Козероги исключительно добрыми побуждениями. Они считают, что своими советами оказывают собеседнику услугу — и неважно, что тот не спрашивал чужого мнения. Земной знак свято убежден: его жизненное призвание — направлять окружающих на путь истинный.

Козерог обожает высказывать свое мнение, причем в выражениях он ни капельки не стесняется.

Из-за этого уроженцы знака нередко попадают в неловкие ситуации, но быстро берут себя в руки и делают вид, что все в порядке. А если кому-то что-то не нравится, что ж, дверь вон там.

Занудство — еще одна ключевая черта земного знака. Стоит человеку допустить малейший промах в присутствии Козерога, как тот сразу же начнет учить его уму-разуму. Хотя и сам имеет довольно смутное представление о том, как делать правильно — но как удержаться от соблазна прочитать нравоучения?

Астрологи говорят: причина «душности» Козерога кроется в том, что он живет в соответствии со своими собственными идеалами.

Он меряет окружающих и их поступки своим аршином, совершенно забывая о том, что все мы разные и нельзя подходить ко всем людям с одной и той же меркой.

Кроме того, по мнению специалистов, в топ-3 главных зодиакальных зануд входят Рак и Дева. Представители водной стихии буквально душат окружающих своей заботой. Рак обожает давать советы друзьям, коллегам и случайным попутчикам в транспорте. Он просто-напросто заваливает их тоннами «полезной» информации.

Дева, в свою очередь, раздражительна и придирчива.

Обнаружив какой-нибудь мелкий промах, земной знак будет ворчать по этому поводу еще неделю. А после станет припоминать виновнику при каждом удобном случае. Одним словом, Дева мастерски выводит людей из себя своим занудством.