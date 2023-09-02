Занималась непотребными вещами: Алферова скрывала этот факт из школьной биографии

В архиве одной из новосибирских школ все еще хранят аттестат бывшей ученицы Ирины Алферовой. Будущая звезда советского кино окончила учебное заведение почти хорошисткой — только по иностранному языку умудрилась схлопотать «трояк».

В юности Ирина Ивановна была скромной и тихой девочкой, одевалась неброско, как и большинство школьниц того времени. Но несмотря на это, бывшие ученики хорошо запомнили артистку. Алферова пела вместе с сестрой в хоре и всегда стремилась принять участие в каких-то творческих событиях: первой вызывалась выступить на концерте или в постановке.

Тяга к искусству была в Ирине так сильна, что она не могла пропустить ни одной репетиции, даже если спектакль ставили старшеклассники. Девочка тайком пробиралась в актовый зал, чтобы тихо посидеть в уголке и понаблюдать за разворачивающимся на сцене действом. А если это не удавалось сделать, Алферова могла и подглядывать за молодыми людьми через щелочку, что по меркам того времени было уж совсем неприличным. Но манили будущую актрису не юные красавцы, а только искусство.