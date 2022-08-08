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Киноафиша Статьи «Занимается мошенничеством»: доведенная до ручки Макеева попрошайничает у россиян

«Занимается мошенничеством»: доведенная до ручки Макеева попрошайничает у россиян

8 августа 2022 14:25
«Занимается мошенничеством»: доведенная до ручки Макеева попрошайничает у россиян

Артистка обратилась за помощью к подписчикам в Сети.

40-летняя Анастасия Макеева снова пострадала от рук недоброжелателей. На этот раз хейтеры устроили ей настоящую травлю в Сети. По словам артистки, незнакомый ей пользователь банит на YouTube все видео песен, которые Макеева исполняет вместе с мужем Романом Мальковым.

«В качестве музыкального сопровождения используется фонограмма нашего выступления, на которую он заявляет права собственности, то есть занимается мошенничеством», — объяснила Анастасия в Telegram-канале.

Доведенной до ручки Макеевой ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к подписчикам, ведь сама она не может справиться с этой ситуацией. Она призвала поклонников активно подавать жалобы на ополчившегося против нее незнакомца, чтобы его аккаунт удалили с сервиса.

Это уже не первый раз, когда Анастасия сталкивается с виртуальным преследованием пользователей. После того, как стало известно о романе Макеевой с Мальковым, соцсети актрисы наполнились критическими комментариями. Звезду винили в распаде чужой семьи, ведь ради отношений с Анастасией Роман ушел от жены и четверых детей.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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