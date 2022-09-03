Занесенная в черный список звезда «Я шагаю по Москве» нашла спасение за рубежом

Студентка ВГИКа Галина Польских покорила зрителей своим наивным обаянием и искренностью в фильме 1962 года «Дикая собака динго». Через два года она снялась в ленте «Я шагаю по Москве» и превратилась в настоящую звезду. Карьера развивалась, складывалась и личная жизнь — Галина была замужем за режиссером Фаиком Гасановым, от которого родила дочку Ираду.

Но в 1965 году, когда Польских снималась в фильме «Журналист», ей сообщили о трагической гибели мужа в ДТП. С площадки актрису даже не отпустили на похороны. Галина тяжело переживала утрату: утешение она нашла в курортном романе с Александром Суриным. В 1967 году они поженились, а расстались уже спустя несколько месяцев. Актриса родила от супруга дочку Марию, но быстро поняла, что этот брак был ошибкой. Сурин затаил обиду на бывшую жену и подключил все свое влияние, чтобы испортить ей жизнь. Он был сыном директора «Мосфильма», поэтому Польских включили в «черный список» и отказывали ей в новых пробах.

Галина не растерялась и нашла спасение за рубежом. Следующие три года она работала на киноплощадках в Польше и ГДР. За дочками ей помогала присматривать первая свекровь. Затем директор «Мосфильма» сменился, и Польских вернулась на родину, чтобы продолжить карьеру.