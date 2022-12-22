Замужняя и возрастная: ахнете, с кем Муслим Магомаев нашел свое счастье (фото)

Наладить личную жизнь Муслиму Магомаеву удалось не сразу. Первой женой певца стала его однокурсница по музыкальному училищу Офелия Велиева. Несмотря на появление общей дочери, супруги расстались.

Когда артисту было 30 лет, он встретил Тамару Синявскую — любовь всей своей жизни. Оба к тому моменты уже состоялись в профессии: он успешный певец, за которым бегают толпы поклонниц, она солистка Большого театра.

Синявская призналась, что всегда была влюблена в голос Муслима и тут же узнала его, когда их познакомили на декаде русского искусства в Баку. Уже тогда между знаменитостями проскочила искра, но развитию этих отношений мешало одно немаловажное обстоятельство — Тамара была замужем за Сергеем Бережным.

Магомаев знал артиста балета и часто бывал в их с Тамарой доме. Неизвестно, сколько бы существовал этот любовный треугольник, если бы Синявская не приняла твердое решение о разводе: уж слишком сильны были ее чувства к певцу, а его ухаживания — слишком настойчивы.

Вскоре влюбленные начали жить вместе, но официально свои отношения регистрировать не спешили. Свадьбу они сыграли лишь в ноябре 1974 года.