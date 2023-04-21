Замужняя цыганка Рада из «Бедной Насти» живет с красавчиком: только взгляните на него

Роль цыганки Рады в сериале «Бедная Настя» стала кинодебютом для Теоны Дольниковой. Актриса начала получать предложения от режиссеров и обрела популярность. Карьера Дольниковой развивалась так же стремительно, как и ее личная жизнь.

Примерно десять лет назад Теона познакомилась с актером Никитой Быченковым. Они прожили вместе два года, и ничто не предвещало беды. Однако Быченков скончался во время гастролей, и это стало для Дольниковой страшным потрясением.

Следующим избранником Теоны был американец Джош. Актриса пыталась строить карьеру в Штатах и в этот период познакомилась с новым возлюбленным. Однако этот брак оказался скоротечным. До сих пор пара не может развестись из-за бюрократических проблем.

В 2016 году Теона начала встречаться с актером Максимом Щеголевым.

Он известен по сериалу «Кармелита: Цыганская страсть», где сыграл бизнесмена Жданова. Актеры счастливы и по сей день и воспитывают сына Луку. Для Щеголева он стал четвертым ребенком, а для Дольниковой — первым.

Теоне завидуют многие женщины, ведь у 41-летнего Максима потрясающая внешность: высокий рост, мужественная фигура, брутальная борода. Картину дополняет модный стиль Щеголева. Несмотря на то, что 38-летняя Теона официально замужем за другим, Максим остается для нее верным спутником жизни.