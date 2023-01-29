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Замужество всему виной: преображение наследницы магната повергнет в шок (фото)

29 января 2023 15:45
Замужество всему виной: преображение наследницы магната повергнет в шок (фото)

Модель лишилась былого очарования.

 

Тамара Экклстоун всегда привлекала к себе повышенное внимание публики. Будучи дочерью Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1», она могла позволить себе все что хотела.

Повзрослев, звездная наследница не стала сидеть без дела. Вместе с сестрой она основала продюсерскую компанию и продолжила обогащать свой бюджет. К тому же Тамара сумела построить успешную карьеру модели и наладила личную жизнь.

В 2013 году светская львица вышла замуж за брокера Джея Ратленда, которому родила двух дочек. Многие поклонники отметили, что после этого внешность некогда красивой наследницы огромного состояния изменилась не в лучшую сторону.

Если раньше Тамара могла похвастаться стройной фигурой, то теперь ее талия заметно расплылась, а лицо кажется отекшим. Между тем Экклстоун старается не комментировать свое преображение, которое так расстроило фанатов и порадовало хейтеров. Замужество всему виной: преображение наследницы магната повергнет в шок (фото)

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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