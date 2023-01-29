Замужество всему виной: преображение наследницы магната повергнет в шок (фото)

Тамара Экклстоун всегда привлекала к себе повышенное внимание публики. Будучи дочерью Берни Экклстоуна, владельца «Формулы-1», она могла позволить себе все что хотела.

Повзрослев, звездная наследница не стала сидеть без дела. Вместе с сестрой она основала продюсерскую компанию и продолжила обогащать свой бюджет. К тому же Тамара сумела построить успешную карьеру модели и наладила личную жизнь.

В 2013 году светская львица вышла замуж за брокера Джея Ратленда, которому родила двух дочек. Многие поклонники отметили, что после этого внешность некогда красивой наследницы огромного состояния изменилась не в лучшую сторону.

Если раньше Тамара могла похвастаться стройной фигурой, то теперь ее талия заметно расплылась, а лицо кажется отекшим. Между тем Экклстоун старается не комментировать свое преображение, которое так расстроило фанатов и порадовало хейтеров.