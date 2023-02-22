Замужество сыграло злую шутку: что стало с самой маленькой моделью, покорившей Америку
Теперь эту красотку невозможно узнать.
Сейчас на стильных показах именитых брендов можно встретить девушек, которые совершенно не подходят под описание стандартных моделей. Теперь популярностью пользуются не самые типичные для этой индустрии красавицы.
Повезло и Елене Гант, которая, несмотря на свой низкий рост, смогла стать успешной манекенщицей. Ее родители рано поняли, что дочь унаследовала генетическое заболевание и всю жизнь будет карликом. Но мама и папа так и не смогли отгородить малышку от насмешек и унижения со стороны сверстников.
Впрочем, девушка не стала злиться на весь мир и занялась собственной жизнью. Вместе с построением успешной карьеры ей удалось обрести и семейное счастье. В браке со своим мужем она уже родила трех прекрасных детей. Однако из миниатюрной блондинки с яркой внешностью она превратилась в женщину с любовью к старомодным нарядам. Елена заметно поправилась и перестала пользоваться косметикой, а вместо элегантных вещей теперь она предпочитает платья, скрывающие ее лишние килограммы.