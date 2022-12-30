Замуж за красавчика хотела каждая: ахнете, увидев юного Михаила Пореченкова (фото)

Михаил Пореченков далеко не сразу решил связать свою жизнь с актерской профессией. Сначала звезда экрана планировал строить военную карьеру, а после увлекся боксом. Тем не менее от судьбы не убежишь — сегодня он один из самых известных и востребованных актеров российского кино.

Впервые на экране артист засветился еще во времена учебы в университете. Тогда он получил сразу главную роль в комедии с эротическим подтекстом «Колесо любви». В кадре юный Пореченков был совершенно очарователен, поэтому выйти за него замуж мечтала каждая.

Впрочем, и сегодня актера смело можно назвать секс-символом. Жаловаться на недостаток внимания со стороны представительниц прекрасного пола знаменитости явно не приходится. Как бы там ни было, сердце Михаила давно занято. Вот уже более 20 лет он женат на Ольге Пореченковой, вместе с которой воспитывает троих детей.